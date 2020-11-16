13:09  16 ноября
В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно
11:23  16 ноября
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
18:18  16 ноября
Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2020, 18:44 238

Стало известно, кто победил во втором туре выборов мэра Херсона

16 ноября 2020, 18:44 238
Читайте також українською мовою
В нем приняли участие 53 659 из 250 тысяч херсонцев, зарегистрированных в списках
В нем приняли участие 53 659 из 250 тысяч херсонцев, зарегистрированных в списках
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во втором туре выборов на должность Херсонского городского головы победил народный депутат из депутатской группы "За будущее" Игорь Колихаев.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на официальные данные Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Как пишет издание, данные итогового протокола ТИК города Херсон предоставил ее председатель Виталий Абрамов.

Игоря Колихаева поддержали 34 125 избирателей из тех, кто принял участие в голосовании. Это 63,59%, поэтому он победил на выборах.

За его оппонента, бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо проголосовали 18 145 горожан, пришедших на избирательные участки.

Напомним, ранее были объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Херсона.

Местные выборы Херсон результат горсовет мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса городским головой
16 ноября 2020, 18:15
Стало известно о результатах совещания премьера с мэрами городов
16 ноября 2020, 17:47
Секретаря ТИК на Житомирщине подозревают в нарушении избирательного права
16 ноября 2020, 17:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »