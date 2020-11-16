Стало известно, кто победил во втором туре выборов мэра Херсона
В нем приняли участие 53 659 из 250 тысяч херсонцев, зарегистрированных в списках
В нем приняли участие 53 659 из 250 тысяч херсонцев, зарегистрированных в списках
Во втором туре выборов на должность Херсонского городского головы победил народный депутат из депутатской группы "За будущее" Игорь Колихаев.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на официальные данные Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, передает RegioNews.
Как пишет издание, данные итогового протокола ТИК города Херсон предоставил ее председатель Виталий Абрамов.
Игоря Колихаева поддержали 34 125 избирателей из тех, кто принял участие в голосовании. Это 63,59%, поэтому он победил на выборах.
За его оппонента, бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо проголосовали 18 145 горожан, пришедших на избирательные участки.
Напомним, ранее были объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Херсона.
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