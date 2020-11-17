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17 ноября 2020, 10:49 37

ЦИК сформировала новый состав Броварской ТИК для перевыборов

17 ноября 2020, 10:49 37
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В состав обновленной ТИК вошло 18 человек
В состав обновленной ТИК вошло 18 человек
Фото: из открытых источников
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В Центральной избирательной комиссии сформировали новый состав Броварской городской территориальной избирательной комиссии Броварского района Киевской области для проведения голосования во время повторных местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

16 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия сформировала новый состав Броварской городской территориальной избирательной комиссии Броварского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦИК, решение принято в связи с тем, что решением суда досрочно прекращены полномочия всего состава указанной комиссии, а новый состав этой избирательной комиссии обязали провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы.

Отмечается, что новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.

"Вместе с тем Броварская городская ТИК после формирования нового состава обязана безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины с учетом решений судов, вступивших в законную силу, в частности, о проведении повторных выборов депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы”, — добавили в ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК заявила, что в четырех областях проведут повторные выборы. Даты голосования пока известны лишь в двух городах.

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