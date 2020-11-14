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14 ноября 2020, 15:38 171

На Черниговщине задержали за браконьерством сотрудников рыбоохраны из Киева

14 ноября 2020, 15:38 171
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Они осуществляли преступные действия на служебном автомобиле
Они осуществляли преступные действия на служебном автомобиле
Фото: Нацполиция
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Государственного инспектора рыбоохраны и сторожа одного из объектов ведомства задержали во время незаконной охоты в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в них обнаружили тушу бобра, лосиное мясо и 80 голов рыбы.

Для вывоза своей браконьерской добычи с мест охоты в Чернигов сообщники использовали служебную машину марки "УАЗ". При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа черниговской полиции обнаружила и изъяла из салона автомобиля тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным", - рассказали в полиции.

Также у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъяли более 80 голов рыбы, которую они выловили браконьерским способом.

Полицейские открыли дело по ст. 248 (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.

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