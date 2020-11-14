На Черниговщине задержали за браконьерством сотрудников рыбоохраны из Киева

Они осуществляли преступные действия на служебном автомобиле

Они осуществляли преступные действия на служебном автомобиле

Фото: Нацполиция

Государственного инспектора рыбоохраны и сторожа одного из объектов ведомства задержали во время незаконной охоты в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в них обнаружили тушу бобра, лосиное мясо и 80 голов рыбы.

Для вывоза своей браконьерской добычи с мест охоты в Чернигов сообщники использовали служебную машину марки "УАЗ". При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа черниговской полиции обнаружила и изъяла из салона автомобиля тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным", - рассказали в полиции.

Также у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъяли более 80 голов рыбы, которую они выловили браконьерским способом.

Полицейские открыли дело по ст. 248 (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.