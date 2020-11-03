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03 ноября 2020, 14:51 14

Глава КСУ считает, что роспуск суда является "угрозой для территориальной целостности" Украины

03 ноября 2020, 14:51 14
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Только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда
Фото: из открытых источников
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Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности страны.

Как передает RegioNews, об этом информирует УП.

"Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять эти обязанности, то это может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделения от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", - сказал Тупицкий.

Он напомнил, что в Конституции Украины, в разделе 12, расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, и порядок его увольнения.

Тупицкий подчеркнул, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, которые поддержали решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.

суд Украина закон Конституция КСУ территория
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