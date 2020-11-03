Незаконная легализация иностранцев: СБУ провела обыски на таможне

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой удалось разоблачить масштабную схему незаконной легализации в Украине иностранцев для последующей переправки в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным спецслужбы, к противоправным действиям причастны чиновники миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

Злоумышленники занимались легализацией граждан из стран с повышенной террористической угрозой, в том числе России, Приднестровья и ОРДЛО.

Схема "работала" по двум направлениям. По первому - иностранцы передавали злоумышленникам копии своих документов. На их основании "клиентам" под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали "своим" работникам украинских ЦНАПов, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая "услуга" 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев", - говорится в сообщении.

Также иностранцев легализовывали путем оформления украинского загранпаспорта, который выдавался на основании поддельного украинского паспорта старого образца.

Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдавии. Следственные действия также прошли по месту работы и жительства установленных сообщников чиновников. Обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов. В результате 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное", - рассказали в СБУ.

Во время второго этапа спецоперации правоохранители провели одновременно шесть обысков в подразделениях таможенной службы в Виннице, были обнаружены дополнительные доказательства преступления, а также фиктивные документы и списки незаконно легализованных иностранцев.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, проводятся следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей для боевых вертолетов.