В Киеве на дорогу упал строительный кран, проезжая часть залита бетоном

В результате падения был поврежден припаркованный автомобиль

В результате падения был поврежден припаркованный автомобиль

Фото: Facebook

В Киеве в районе Позняки на проезжую часть дороги упал строительный кран.

Об этом в Facebook сообщает Киевская городская администрация, передает RegioNews.

Известно, что стрела крана упала на припаркованный автомобиль и сильно его повредила. Кран также перекрыл улицу и заблокировал движение.

Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги перекрыто. Проезжая часть залита бетоном", - говорится в сообщении КГГА.

Сейчас на месте работают спасатели, продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В КГГА также сообщили о схеме объезда места падения крана. Объехать место аварии можно по маршрутам просп. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко, а также ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.

Напомним, виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении.