Суд признал недействительными выборы в Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области

Во время выборов на территории общины фиксировались многочисленные нарушения и попытки фальсификаций

Во время выборов на территории общины фиксировались многочисленные нарушения и попытки фальсификаций

Фото: Facebook

Окружной административный суд города Одесса отменил постановление Каролино-Бугазской ТИК от 27 октября о результатах выборов главы Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews. По ее словам, суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторное голосование. ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", - написала Айвазоська. Она также опубликовала фото решения суда. Напомним, в КИУ назвали самые популярные регионы "избирательного туризма". Также сообщалось, что в Одесской области ЦИК обнаружила попытки фальсификации местных выборов.

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