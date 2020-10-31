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31 октября 2020, 12:31 86

Суд признал недействительными выборы в Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области

31 октября 2020, 12:31 86
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Во время выборов на территории общины фиксировались многочисленные нарушения и попытки фальсификаций
Во время выборов на территории общины фиксировались многочисленные нарушения и попытки фальсификаций
Фото: Facebook
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Окружной административный суд города Одесса отменил постановление Каролино-Бугазской ТИК от 27 октября о результатах выборов главы Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторное голосование.

ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", - написала Айвазоська.

Она также опубликовала фото решения суда.

Напомним, в КИУ назвали самые популярные регионы "избирательного туризма".

Также сообщалось, что в Одесской области ЦИК обнаружила попытки фальсификации местных выборов.

Одесская область ТИК суд фальсификации выборов ОПОРА
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