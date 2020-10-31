Суд признал недействительными выборы в Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области
Окружной административный суд города Одесса отменил постановление Каролино-Бугазской ТИК от 27 октября о результатах выборов главы Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района.
Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.
По ее словам, суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторное голосование.
ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", - написала Айвазоська.
Она также опубликовала фото решения суда.
Напомним, в КИУ назвали самые популярные регионы "избирательного туризма".
Также сообщалось, что в Одесской области ЦИК обнаружила попытки фальсификации местных выборов.