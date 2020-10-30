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30 октября 2020, 16:49 26

Названа окончательная дата рассмотрения парламентом госбюджета-2021

30 октября 2020, 16:49 26
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Фото из открытых источников
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Украинский парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствует повестка дня следующей пленарной недели, которая опубликована на сайте ВР.

В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся такие законопроекты:

  • №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год";
  • №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы";
  • №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о децентрализации №3651-д, проект №4131 о парламентский контроль и №3760
об инвестиционных нянях во втором чтении.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Украина бюджет Верховная Рада законопроект парламент
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