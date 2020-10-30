Названа окончательная дата рассмотрения парламентом госбюджета-2021
Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении
Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении
Украинский парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября.
Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствует повестка дня следующей пленарной недели, которая опубликована на сайте ВР.
В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся такие законопроекты:
- №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год";
- №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы";
- №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".
Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о децентрализации №3651-д, проект №4131 о парламентский контроль и №3760
об инвестиционных нянях во втором чтении.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.
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