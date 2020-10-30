Названа окончательная дата рассмотрения парламентом госбюджета-2021

Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении

Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении

Фото из открытых источников

Украинский парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствует повестка дня следующей пленарной недели, которая опубликована на сайте ВР.

В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся такие законопроекты:

№4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год";

№4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы";

№4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о децентрализации №3651-д, проект №4131 о парламентский контроль и №3760

об инвестиционных нянях во втором чтении.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.