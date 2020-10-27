Суд отпустил из-под стражи одного из подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке

Судья решила, что нет оснований держать Леваднюка под стражей

Судья решила, что нет оснований держать Леваднюка под стражей

Фото: Нацполиция

27 октября судья Голосеевского районного суда Киева освободила из-под стражи одного из фигурантов дела о жестоком изнасиловании в городе Кагарлык Киевской области Ярослава Леваднюка.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, передает RegioNews.

По его словам, несмотря на то, что экспертиза установила другие факты пыток со стороны бывшего полицейского, судья решила, что нет оснований держать его под стражей.

Несмотря на обещания руководства Нацполиции и МВД о справедливом наказании для "палачей из Кагарлыка", по истечении пяти месяцев уже двое подозреваемых, которые, в частности, категорически отрицают свою вину, отдыхают дома. При том, что когда задерживали "палачей", они публично угрожали потерпевшей расправой", - заявил Осадчук.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.