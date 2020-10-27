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27 октября 2020, 16:54 1

В Черновицкой области возбудили дело из-за исчезновения девяти бюллетеней

27 октября 2020, 16:54 1
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Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия
Фото из открытых источников
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В Черновицкой области пропали девять избирательных бюллетеней по голосованию на местных выборах 25 октября. По данному факту возбудили уголовное дело.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Нарушения избирательного законодательства зафиксировали 26 октября.

"Во время сдачи бюллетеней в Кицманскую территориальную избирательную комиссию 43-летняя глава одной из участковых избирательных комиссий выявила отсутствие 9 бюллетеней по выборам депутатов Черновицкого областного совета", - указано в сообщении.

Дело открыли по части 3 статьи 158-1 Уголовного кодекса ("Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме").

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к исчезновению избирательной документации.

Напомним, подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий.

выборы Украина Буковина полиция Черновицкая область
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