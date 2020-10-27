ОАСК возбудил дело относительно увольнения руководителя НКРЭКУ Тарасюка

Дело открыто по иску народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца

Дело открыто по иску народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца

Фото из открытых источников

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил сам Волынец Facebook, передает RegioNews.

"Хочу сообщить общественности, что ОАСК по моим обращениям открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка на должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – отметил Волынец.

Иск нардепа зарегистрировали 12 октября.

Хочу уведомить общественность, что Окружной административный суд. Киева за моим обращением открыл производство относительно... Posted by Михаил Волынец on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, в начале октября НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов из "Батькивщины".