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27 жовтня 2020, 17:59 2

Суд відпустив з-під варти одного з підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику

27 жовтня 2020, 17:59 2
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Суддя вирішила, що немає підстав тримати Леваднюка під вартою
Суддя вирішила, що немає підстав тримати Леваднюка під вартою
Фото: Нацполіція
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27 жовтня суддя Голосіївського районного суду Києва звільнила з-під варти одного із фігурантів справи про жорстоке зґвалтування в місті Кагарлик Київської області Ярослава Леваднюка.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, передає RegioNews.

За його словами, попри те, що експертиза встановила інші факти катування з боку колишнього поліцейського, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою.

Попри обіцянки керівництва Нацполіції та МВС про справедливе покарання для "катів з Кагарлика", після сплину п'яти місяців вже двоє підозрюваних, які, зокрема, категорично заперечують свою провину, відпочивають дома. При тому, що коли затримували "катів", вони публічно погрожували потерпілій розправою", - заявив Осадчук.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

Кагарлик згвалтування суд підозра засідання поліція
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