Подкуп избирателей на Закарпатье: суд избрал организаторам меру пресечения

Их задержали во время передачи денежных средств

Их задержали во время передачи денежных средств

Фото: Нацполиция

В Закарпатской области суд избрал меру пресечения для трех организаторов "сетки" подкупа избирателей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

Мужчину, который организовал сеть скупки голосов избирателей в Межгорье, взяли под стражу. Относительно его сообщников суд постановил определить для них в виде меры пресечения круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое жителей пгт Межгорье предлагали избирателям "продать" свой голос за одного из кандидатов за одну тысячу гривен.

Их задержали в местном ресторане непосредственно во время передачи денежных средств.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, на Закарпатье открыли уже пятое уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства.