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27 октября 2020, 16:56 1

Подкуп избирателей на Закарпатье: суд избрал организаторам меру пресечения

27 октября 2020, 16:56 1
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Их задержали во время передачи денежных средств
Их задержали во время передачи денежных средств
Фото: Нацполиция
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В Закарпатской области суд избрал меру пресечения для трех организаторов "сетки" подкупа избирателей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

Мужчину, который организовал сеть скупки голосов избирателей в Межгорье, взяли под стражу. Относительно его сообщников суд постановил определить для них в виде меры пресечения круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое жителей пгт Межгорье предлагали избирателям "продать" свой голос за одного из кандидатов за одну тысячу гривен.

Их задержали в местном ресторане непосредственно во время передачи денежных средств.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, на Закарпатье открыли уже пятое уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства.

уголовное дело полиция Закарпатье Местные выборы подкуп избирателей
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