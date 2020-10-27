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27 октября 2020, 14:51 4

Организатору фейкового участка на Сумщине объявили подозрение

27 октября 2020, 14:51 4
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На незаконном участке "проголосовали" почти 400 человек
На незаконном участке "проголосовали" почти 400 человек
Фото: gp.gov.ua
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Работники прокуратуры сообщили о подозрении организатору незаконного участка, который работал в селе Сосновка Сумской области во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Известно, что 25 октября в селе параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами. Один из них был зарегистрирован официально, другой был незаконным.

По данным следствия, отдельные жители населенного пункта решили не участвовать в добровольном объединении территориальных общин несмотря на Постановление Кабмина о включении села в Поповский сельский совет.

Поэтому местные жители решили провести альтернативные выборы - создали комиссию, разослали жителям приглашение, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней, в которых предлагали гражданам избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что в так называемых "бюллетенях" было указано только по одной кандидатуре.

Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли около 379 человек", - отметили правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к созданию и работе фейкового участка.

Напомним, 25 октября во время местных выборов в Сумской области обнаружили работу фейкового избирательного участка, бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно. Позже полиция завела дело из-за фейкового участка в Сумской области.

уголовное дело полиция Сумская область Местные выборы фальсификации выборов участок
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