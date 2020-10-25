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25 октября 2020, 14:16 5

В Сумской области обнаружили работу фейкового избирательного участка

25 октября 2020, 14:16 5
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Бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно
Бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно
Фото: flickr
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В селе Сосновка Конотопского района Сумской области, которое входит в Поповскую ОТГ, работает незаконная участковая избирательная комиссия.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

Сообщается, что участок работает по тем же номером, что и настоящая УИК - 590 211 и проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав ОТГ.

Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий", - сообщила она.

Также Айвазовская добавила, что возле ложного участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего.

В настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - отметила Айвазовская.

В ОПОРЕ также рассказали, что этот факт подпадает под статью действующего Уголовного кодекса 353 - "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - членами комиссий".

Напомним, на Сумщине напали с оружием на кандидата в депутаты и его жену, пострадавших госпитализировали.

Местные выборы Сумская область участок голосование ОПОРА нарушения
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