В Сумской области обнаружили работу фейкового избирательного участка

Бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно

Бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно

Фото: flickr

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

Сообщается, что участок работает по тем же номером, что и настоящая УИК - 590 211 и проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав ОТГ.

Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий", - сообщила она.

Также Айвазовская добавила, что возле ложного участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего.

В настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - отметила Айвазовская.

В ОПОРЕ также рассказали, что этот факт подпадает под статью действующего Уголовного кодекса 353 - "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - членами комиссий".

Напомним, на Сумщине напали с оружием на кандидата в депутаты и его жену, пострадавших госпитализировали.