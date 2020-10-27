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27 октября 2020, 14:31 5

В Одессе в помещении избирательной комиссии нашли дымовую гранату

27 октября 2020, 14:31 5
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На вызов приехали взрывотехники и кинологи
Фото: Нацполиция
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В Малиновской районной администрации, где сейчас размещена территориальная избирательная комиссия, полицейские обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Дымовую шашку обнаружено в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова. По указанному адресу, где сейчас размещена территориальная избирательная комиссия, направлено следственно-оперативную группу полиции, взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату, что к категории боеприпасов не относится.

Отмечается, что после проверки районная территориальная комиссия возобновила работу.

Ранее сообщалось, что в Затоке чиновники самостоятельно установили победителей на выборах: КИУ пригрозил судом.

выборы полиция комиссия Граната ТИК
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