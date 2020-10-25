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25 октября 2020, 16:39 4

Полиция завела дело из-за фейкового участка в Сумской области

25 октября 2020, 16:39 4
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К его деятельности может быть причастен один из местных предпринимателей
К его деятельности может быть причастен один из местных предпринимателей
Фото: Нацполиция
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По факту создания ложного избирательного участка в селе Сосновка Сумской области полиция начала расследование.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, в помещении дома культуры в центре села неизвестные лица открыли так называемый "дополнительный" избирательный участок, где раздавали напечатанные "собственными силами" бюллетени.

Правоохранители установили, что лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование", - говорится в сообщении.

Известно, что к организации псевдоучастка может быть причастен один из местных предпринимателей.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, в Сумской области обнаружили работу фейкового избирательного участка, бюллетени для голосования там напечатали самостоятельно.

уголовное дело полиция голосование Сумская область Местные выборы фальсификации выборов участок
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