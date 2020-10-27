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27 жовтня 2020, 14:51 3

Організатору фейкової дільниці на Сумщині оголосили підозру

27 жовтня 2020, 14:51 3
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На несправжній дільниці "проголосували" майже 400 осіб
На несправжній дільниці "проголосували" майже 400 осіб
Фото: gp.gov.ua
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Працівники прокуратури повідомили про підозру організатору незаконної дільниці, яка працювала у селі Соснівка Сумської області під час місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Відомо, що 25 жовтня у селі паралельно розпочали роботу дві виборчі дільниці з ідентичними номерами. Одна із них була зареєстрована офіційно, інша була незаконною.

За даними слідства, окремі мешканці населеного пункту вирішили не брати участь у добровільному об’єднанні територіальних громад попри Постанову Кабміну про включення села до Попівської сільської ради.

Відтак місцеві жителі вирішили провести альтернативні вибори – створили комісію, розіслали жителям запрошення, надрукували та завірили печаткою два види бюлетенів, у яких пропонували громадянам обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що у так званих "бюлетенях” було вказано лише по одній кандидатурі.

Доки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяло близько 379 осіб”, - зазначили правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які причетні до створення та роботи фейкової дільниці.

Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів у Сумській області виявили роботу фейкової виборчої дільниці, бюлетені для голосування там надрукували самостійно. Згодом поліція завела справу через фейкову дільницю в Сумській області.

кримінальна справа поліція Сумська область Місцеві вибори фальсифікації виборів дільниця
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