В Затоке чиновники самостоятельно установили победителей на выборах: КИУ пригрозил судом

В Комитете избирателей Украины заявили, что в Затоке еще продолжается подсчет голосов

В Комитете избирателей Украины заявили, что в Затоке еще продолжается подсчет голосов

Фото: flickr

В Затоковской объединенной территориальной общине (Одесская область) якобы посчитали результаты выборов и установили победителей. Сегодня состоялась первая сессия поселкового совета.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Присягу главы ОТГ зачитал Андрей Апанасенко, который подозревается в получении взятки в особо крупных размерах на предыдущей должности.

В состав местного совета якобы вошли Олег Романов, Вячеслав Свищов, Виталий Запша, Валерий Михалев, Игорь Мазур, Василий Садовский, Юрий Христов, Нина Смирнова, Александр Григоренко, Эльшан Джафаров, Алексей Донкоглов, Сергей Звягинцев, Ваник Григорян, Владимир Рабинюк, Елена Шумилкина, Татьяна Глущенко, Светлана Офицерова, Александр Доломанжи, Самвел Мартоян, Диана Гоменюк, Наталья Лященко, Паргев Менещян.

В Комитете избирателей Украины заявили, что в Затоке еще продолжается подсчет голосов.

"Если они, действительно, провели сессию и назвали себя победителями, то эти действия точно неправомерны. Перед этим результаты выборов должны быть обнародованы", - рассказал председатель областной организации КИУ Анатолий Бойко.

По его словам, там будут судебные разбирательства.

Напомним, ранее ЦИК рассказала, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка избирателей.