На одном из участков Кривого Рога назначили повторные выборы

Перевыборы могут назначить и на других участках области

Перевыборы могут назначить и на других участках области

Фото: из открытых источников

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на одном из специальных участков выборы были признаны несостоявшимися.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Как сообщают наблюдатели, в спецучасток поступили бюллетени для голосования, в которых были указаны не те кандидаты.

Теперь на нем состоятся повторные выборы. В ОПОРЕ добавили, что перевыборы могут назначить и на других участках области.

На некоторых участках и избирательных округах могут признать выборы несостоявшимися из-за невнимательности комиссий и ошибок при печати бюллетеней", - говорится в сообщении.

Как отмечают наблюдатели, также на участках не всегда придерживались противоэпидемических мероприятий как сами избиратели, так и члены комиссий.

Напомним, в Днепре двое мужчин выбили двери в помещении избирательной комиссии, их задержали.