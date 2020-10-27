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27 октября 2020, 14:30 4

На одном из участков Кривого Рога назначили повторные выборы

27 октября 2020, 14:30 4
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Перевыборы могут назначить и на других участках области
Перевыборы могут назначить и на других участках области
Фото: из открытых источников
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области на одном из специальных участков выборы были признаны несостоявшимися.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Как сообщают наблюдатели, в спецучасток поступили бюллетени для голосования, в которых были указаны не те кандидаты.

Теперь на нем состоятся повторные выборы. В ОПОРЕ добавили, что перевыборы могут назначить и на других участках области.

На некоторых участках и избирательных округах могут признать выборы несостоявшимися из-за невнимательности комиссий и ошибок при печати бюллетеней", - говорится в сообщении.

Как отмечают наблюдатели, также на участках не всегда придерживались противоэпидемических мероприятий как сами избиратели, так и члены комиссий.

Напомним, в Днепре двое мужчин выбили двери в помещении избирательной комиссии, их задержали.

голосование Днепр Кривой Рог Местные выборы перевыборы
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