Двум венгерским чиновникам запретили въезд в Украину из-за агитации на Закарпатье

Инициировано введение запрета на въезд еще нескольким гражданам Венгрии

Инициировано введение запрета на въезд еще нескольким гражданам Венгрии

Фото: zik.ua

Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это госсекретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании.

Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разногласий, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень простая, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерские власти накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

Впоследствии Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.

26 октября МИД вручило ноту протеста послу Венгрии за незаконную агитацию и вмешательства во внутренние дела Украины.