В Мелитополе избрали нового мэра

Уверенную победу в первом туре получил Иван Федоров

Уверенную победу в первом туре получил Иван Федоров

Фото из открытых источников

На выборах мэра Мелитополя победил 32-летний Иван Федоров. Политик шел от партии бывшего мэра "Команда Сергея Минько".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Риа-Мелитополь".

В Мелитополе ТИК уже обработала 100% бюллетеней. Ивана Федорова поддержали более 60% избирателей.

Федорову 32 года. Ранее от входил в "Блок Петра Порошенко", потом работал первым замом главы области, назначенным Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным экзит-пола Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье.