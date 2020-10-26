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26 октября 2020, 18:50 3

В Мелитополе избрали нового мэра

26 октября 2020, 18:50 3
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Уверенную победу в первом туре получил Иван Федоров
Уверенную победу в первом туре получил Иван Федоров
Фото из открытых источников
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На выборах мэра Мелитополя победил 32-летний Иван Федоров. Политик шел от партии бывшего мэра "Команда Сергея Минько".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Риа-Мелитополь".

В Мелитополе ТИК уже обработала 100% бюллетеней. Ивана Федорова поддержали более 60% избирателей.

Федорову 32 года. Ранее от входил в "Блок Петра Порошенко", потом работал первым замом главы области, назначенным Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным экзит-пола Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье.

выборы мэр Мелитополь результат Запорожская область
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