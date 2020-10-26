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26 октября 2020, 16:23 3

Незаконная агитация на Закарпатье: МИД вручил ноту протеста послу Венгрии

26 октября 2020, 16:23 3
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Глава МИД Венгрии агитировал за партию венгров в день выборов
Глава МИД Венгрии агитировал за партию венгров в день выборов
Фото: из открытых источников
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Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии из-за незаконной агитации венгерских чиновников за одну из партий.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД, передает RegioNews.

Сообщается, что в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, ему была вручена нота протеста.

Венгерском дипломату донесена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии... с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статье 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

Позже Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.

Украина МИД Ужгород посол агитация Венгрия протест
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