Незаконная агитация на Закарпатье: МИД вручил ноту протеста послу Венгрии

Глава МИД Венгрии агитировал за партию венгров в день выборов

Глава МИД Венгрии агитировал за партию венгров в день выборов

Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии из-за незаконной агитации венгерских чиновников за одну из партий.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД, передает RegioNews.

Сообщается, что в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, ему была вручена нота протеста.

Венгерском дипломату донесена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии... с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статье 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

Позже Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.