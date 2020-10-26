В Ровно на выход во второй тур выборов мэра претендуют три кандидата

Ни один из кандидатов в мэры Ровно в первом туре не набрал даже 20% голосов

Ни один из кандидатов в мэры Ровно в первом туре не набрал даже 20% голосов

Фото из открытых источников

В Ровно состоится второй тур выборов главы объединенной общины, куда есть шансы попасть у Виктора Шакирзяна, Виталия Коваля и Александра Третьяка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне. Ровно. С большой вероятностью во второй тур выходит кандидат от партии "Ровно разом" Виктор Шакирзян. Что же до его оппонента во втором туре, то здесь ситуация достаточно неопределенная. По данным двух экзит-полов, которые у социологов заказывали два местных частных телеканала, на второй тур претендуют представитель "Европейской солидарности" Александр Третьяк и представитель "Слуги народа", действующий глава ОГА Виталий Коваль. Так, по данным экзит-пола, который заказывал телеканал "Сфера-ТВ", Виктор Шакирзян набирает 18,61%, второе место у Виталия Коваля – 18,05%, третьим идет Александр Третьяк – 15,41%. По данным экзитпола, который заказывал телеканал "ITV", Виктор Шакирзян набирает 21,3%, а Коваль и Третьяк имеют одинаковый результат – 15,8%. Напомним, в Луцке состоится второй тур выборов мэра.

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