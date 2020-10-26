Больше всего нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко

Полиция открыла 24 уголовных дела

Полиция открыла 24 уголовных дела

Фото из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что наибольшее количество уголовных и административных правонарушений во время избирательного процесса зафиксировано в Киевской области.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Могу сказать, что наиболее такая горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области", - сказал Геращенко.

Как сообщила полиция Киевской области в Facebook, в день выборов было открыто 24 дела.

Cреди этих производств 6 были открыты за организацию подкупа избирателей, 11 - за предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей, 5 - за незаконное использование избирательного бюллетеня и хулиганство.

В частности, в порядке ст. 208 УПК были задержаны 10 человек, 4 из них сообщено о подозрении, а именно: 3 нарушителям - за подкуп избирателей и еще одному человеку, который совершил хулиганские действия в Ирпене относительно кандидата в местные депутаты.

Досудебные расследования по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) УК были начаты в Киево-Святошинском, Обуховском и Бориспольском отделах полиции.

По материалам проверки полицейские также открыли 5 уголовных производств - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) по ст. 159 (Нарушение тайны голосования); по ст. 296 (хулиганство) УК.

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Напомним, Местные выборы прошли прозрачно и с соблюдением всех процедур - ОБСЕ.