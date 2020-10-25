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25 октября 2020, 21:58 4

Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий

25 октября 2020, 21:58 4
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Венгерскую сторону обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Венгерскую сторону обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Фото: flickr
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Агитация венгерских чиновников во время местных выборов нарушает действующее законодательство Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает RegioNews.

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинском-венгерских отношениях проблемы", - говорится в заявлении МИД.

В МИД также добавили, что Венгрия игнорирует неоднократные призывы Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практики и законодательством Украины", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал.

Напомним, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине, в день выборов Петер Сийярто агитировал в соцсети за "Партию венгров Украины".

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