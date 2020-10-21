В Одесской области прекратили полномочия еще одного теризбиркома

Комиссию распустили из-за невыполнения решения суда

Комиссию распустили из-за невыполнения решения суда

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Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Как сообщают активисты, сначала районная территориальная избирательная комиссия осуществила замену семи членов ТИК, после этого она приняла постановление о досрочном прекращении полномочий поселковой ТИК.

Причиной стал отказ Таировской ТИК регистрировать кандидата в депутаты Таировского поселкового совета, выдвинутого региональной организацией политической партии "Доверяй делам" в едином избирательном списке", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавили, что ранее решением суда постановление Таировской поселковой ТИК об отказе в регистрации кандидата было признано противоправным и отменено, комиссию обязали его зарегистрировать.

Как сказано в постановлении Одесской районной ТИК, Таировская поселковая территориальная избирательная комиссия так и не выполнила решение суда ... Кроме того, Одесская районная ТИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных обстоятельств", - сообщают активисты.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком, который систематически нарушал Конституцию и избирательное законодательство.