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21 октября 2020, 18:05 2

В Одесской области прекратили полномочия еще одного теризбиркома

21 октября 2020, 18:05 2
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Комиссию распустили из-за невыполнения решения суда
Комиссию распустили из-за невыполнения решения суда
Фото: flickr
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Одесская районная территориальная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Таировской поселковой территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Как сообщают активисты, сначала районная территориальная избирательная комиссия осуществила замену семи членов ТИК, после этого она приняла постановление о досрочном прекращении полномочий поселковой ТИК.

Причиной стал отказ Таировской ТИК регистрировать кандидата в депутаты Таировского поселкового совета, выдвинутого региональной организацией политической партии "Доверяй делам" в едином избирательном списке", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавили, что ранее решением суда постановление Таировской поселковой ТИК об отказе в регистрации кандидата было признано противоправным и отменено, комиссию обязали его зарегистрировать.

Как сказано в постановлении Одесской районной ТИК, Таировская поселковая территориальная избирательная комиссия так и не выполнила решение суда ... Кроме того, Одесская районная ТИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных обстоятельств", - сообщают активисты.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком, который систематически нарушал Конституцию и избирательное законодательство.

Одесса Одесская область ТИК нарушения Местные выборы
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