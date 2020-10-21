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21 октября 2020, 18:02 1

Дело Шеремета: Суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова

21 октября 2020, 18:02 1
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Также защита подозреваемых просила допросить бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку
Также защита подозреваемых просила допросить бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку
Офис президента
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Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты относительно допроса действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Как передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб на сегодняшнем судебном заседании.

Сторона защиты объясняла, что Владимира Зеленского, Арсена Авакова и Руслана Рябошапку необходимо допросить об обстоятельствах, о которых они узнали в этом деле.

"Эти лица не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании статьи 65 УПК", - подчеркнула судья.

В то же время относительно допроса других должностных лиц, среди которых сотрудники полиции, что являются следователями или понятыми, которые принимали участие в тех или иных действиях, суд будет определяться после исследования материалов дела.

Отметим, сторона защиты просила допросить Зеленского и Авакова после того, как они публично продемонстрировали детальную осведомленность о деле Шеремета. Однако согласно законодательству, ни Зеленский, ни Аваков не имеют доступа к материалам дела.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. С 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

суд министр МВД президент Дело Шеремета
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