"Всенародный опрос" Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа"

Какая именно компания будет проводить соцопрос - не сообщается

Какая именно компания будет проводить соцопрос - не сообщается

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Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", передает RegioNews.

Законно ли это? Да. "Слуга народа" не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, что проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", - говорится в сообщении.

Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК.

Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - добавили в политсиле.

В СН отметили, что это не является политической агитацией.

Не будет ли это агитацией? Нет. Во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "слуг народа" или за отдельных кандидатов на выборах", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.