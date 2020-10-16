Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса

В марихуане, по подсчетам ОП, нуждаются около 2 миллионов украинцев

В марихуане, по подсчетам ОП, нуждаются около 2 миллионов украинцев

Фото: из открытых источников

Инициативу с легализацией медицинского каннабиса вынесли на "всенародный опрос" 25 октября, потому что в ОП считают, что данный вопрос не должен оставаться только для спекуляций политикам.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезбаливающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты.

Помимо этого подчеркивается, что практика использования медицинской марихуаны эффективна для борьбы с депрессией и посттравматическим синдромом у военных, возвращающихся с войны. В целом же, по подсчетам, подобные препараты нужны двум миллионам украинцев.

В Офисе президента считают, что узнать мнение народа по вопросу легализации каннабиса необходимо уже сейчас, иначе спекуляции политиков, сторонников и противников будут продолжаться годами.

Отметим, что 15 октября в сети также появились все вопросы, которые планируют задать избирателям по инициативе Владимира Зеленского 25 октября. Однако, как сообщал ранее заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, официально их должен был огласить только президент.