В Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов до 300

Соответствующий законопроект уже предварительно был одобрен Радой, а также прошел проверку Конституционного суда

Соответствующий законопроект уже предварительно был одобрен Радой, а также прошел проверку Конституционного суда

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В Офисе президента считают, что сокращение количества народных депутатов до 300 сможет сделать парламент более профессиональным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

У Зеленского уверены, что мнение людей по этому вопросу повлияет на народных депутатов, которым еще надо утвердить изменения в Конституцию о сокращении числа нардепов. Законопроект уже предварительно был одобрен Радой, а также прошел проверку Конституционного суда.

"Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет отрицать волю народа", - подчеркнули в ОП.

Сама же инициатива о сокращении количества народных депутатов объясняется тем, что в ходе децентрализации много ресурсов и полномочий были переданы в регионы, а потому в парламенте возникла "необходимость большей концентрации профессионализма".

В ОП убеждены, что нынешнее количество депутатов (450 по Конституции) является соблазном для крупных игроков дарить места в списке в обмен на многолетнее поручительство".

Сокращение количества нардепов, по мнению ОП, усилит конкуренцию и увеличит профессионализм Совета.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит ли за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будет выноситься на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства озвучил три финальных вопроса, среди которых - сокращение количества народных избранников.