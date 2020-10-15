Зеленский прибыл с рабочим визитом на Черниговщину
Он должен представить главу ОГА
Он должен представить главу ОГА
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область, где примет участие в земельном форуме.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область. В программе – участие главы государства в работе земельного форума "Земля – народу”, - проинформировали в ОП.
Также ожидается, что президент осмотрит ход восстановления объектов в рамках программы "Большое строительство" в Черниговской области и ознакомится с культурным наследием региона.
Напомним, 28 сентября Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА.
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