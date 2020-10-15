Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА

Она будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область

Она будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область

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Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область, передает RegioNews.

Я хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я считаю, что она является профессиональной", - сказал президент.

Он также вручил ей соответствующее удостоверение. Во время выступления Анна Коваленко вспомнила свой опыт участия в выборах на 206 округе в 2014 году.

Я участвовала в выборах на 206 округе, и за рекордное количество времени получила благосклонность людей. Хочу пообещать быть открытой и делать все возможное, чтобы шаг за шагом их жизнь становилась лучше", - сказала Коваленко.

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Справка: Анна Коваленко - общественная активистка, журналистка, бывшая советница трех министров обороны Украины и министра информационной политики. Во время парламентских выборов 2014 года баллотировалась как кандидат-самовыдвиженка по 206-му избирательному округу (Чернигов), однако не набрала необходимое количество голосов. Во время выборов 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", №35 в списке.

Впоследствии сложила полномочия, став заместителем руководителя Офиса президента. На этой должности работала с 4 сентября 2019 года по 22 апреля 2020 года. Занимала должность заместителя Министра развития общин и территорий.

Напомним, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку в связи с конфликтом с провластной партией "Слуга народа".

28 сентября Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Черниговщину.