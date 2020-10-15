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15 октября 2020, 11:40 4

Зеленский 20 октября может выступить в Раде, - нардеп

15 октября 2020, 11:40 4
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Президент Украины Владимир Зеленский может выступить в Верховной Раде на следующем ее заседании, запланированном на вторник, 20 октября. 

Как сообщает RegioNews, об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

"А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде", - написал Железняк.

При этом уточняется, что выступление еще могут отменить из-за негатива вокруг опроса, проведение которого Зеленский анонсировал в день местных выборов.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит ли за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

выборы опрос Верховная Рада президент парламент
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