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На Донбассе с начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции
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13 октября 2020, 17:57 1

На Донбассе с начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

13 октября 2020, 17:57 1
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 13 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Зайцевое враг совершил три одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и два-в населенном пункте Хутор Свободный, а также две очереди из стрелкового оружия. В районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехов – 15 раз.

Кроме того, зафиксировано пересечение линии разграничения двумя враждебными БПЛА в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

Провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Сегодня в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминирован почти 10 га территории и передано на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. 1 дом завершен на 9 объектах работы еще продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе .

Донбасс ООС минирование военные обстрелы штаб ремонт
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