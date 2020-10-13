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13 октября 2020, 15:59 1

Качура уже хочет помириться с Богуцкой, которая назвала его "тупым ботинком"

13 октября 2020, 15:59 1
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Ранее нардеп хотел подать на коллегу в суд
Фото из открытых источников
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Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, который собирался подать в суд на свою коллегу Елизавету Богуцкую, назвавшую его из-за слов о российской вакцине "тупым ботинком", готов пойти на примирение. 

Об этом Александр Качура сообщил "Стране", информирует RegioNews.

"Сегодня у нас было включение на "Апостроф ТВ". Я призвал коллегу, чтобы все непонимания, которые происходят внутри фракции, решались внутри. У нее есть мой номер, она может мне позвонить, узнать моё мнение. Не выносить на всеобщее обозрение", - сказал нардеп.

Он отметил, что предложил ей помириться.

Качура заявил, что он хотел избежать разъединения команды на этой почве и не позволить политическим оппонентам продвигать тезис, что происходит раскол фракции.

"Госпожа Богуцкая согласилась с этим тезисом и сказала, что она готова. Я ей предложил встретиться. Думаю, что встреча состоится и мы поговорим. Мы должны сейчас поддержать президента. В этой сложной ситуации, еще все эти ссоры не идут на пользу команде", - заявил Качура.

Нардеп добавил, что иск еще не подан и если они подпишут мирный договор, то он не будет обращаться в суд.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

суд Украина иск Слуга народа нардеп
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