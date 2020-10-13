Качура уже хочет помириться с Богуцкой, которая назвала его "тупым ботинком"

Ранее нардеп хотел подать на коллегу в суд

Ранее нардеп хотел подать на коллегу в суд

Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, который собирался подать в суд на свою коллегу Елизавету Богуцкую, назвавшую его из-за слов о российской вакцине "тупым ботинком", готов пойти на примирение.

Об этом Александр Качура сообщил "Стране", информирует RegioNews.

"Сегодня у нас было включение на "Апостроф ТВ". Я призвал коллегу, чтобы все непонимания, которые происходят внутри фракции, решались внутри. У нее есть мой номер, она может мне позвонить, узнать моё мнение. Не выносить на всеобщее обозрение", - сказал нардеп.

Он отметил, что предложил ей помириться.

Качура заявил, что он хотел избежать разъединения команды на этой почве и не позволить политическим оппонентам продвигать тезис, что происходит раскол фракции.

"Госпожа Богуцкая согласилась с этим тезисом и сказала, что она готова. Я ей предложил встретиться. Думаю, что встреча состоится и мы поговорим. Мы должны сейчас поддержать президента. В этой сложной ситуации, еще все эти ссоры не идут на пользу команде", - заявил Качура.

Нардеп добавил, что иск еще не подан и если они подпишут мирный договор, то он не будет обращаться в суд.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".