Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре

Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет

Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет

Фото: Facebook

Верховная Рада может проголосовать за закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, в конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета по рассмотрению этого законопроекта.

19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после этого законопроект будет готов, чтобы вноситься в зал ВР ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

Напомним, нардепам рекомендуют окончательно принять закон о народовластии.