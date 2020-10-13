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13 октября 2020, 15:49 4

Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре

13 октября 2020, 15:49 4
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Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет
Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет
Фото: Facebook
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Верховная Рада может проголосовать за закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, в конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета по рассмотрению этого законопроекта.

19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после этого законопроект будет готов, чтобы вноситься в зал ВР ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

Напомним, нардепам рекомендуют окончательно принять закон о народовластии.

референдум Верховная Рада голосование законопроект Руслан Стефанчук депутаты
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