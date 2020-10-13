Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре
Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет
Перед этим его должен рассмотреть профильный комитет
Верховная Рада может проголосовать за закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews.
По его словам, в конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета по рассмотрению этого законопроекта.
19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после этого законопроект будет готов, чтобы вноситься в зал ВР ... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.
Напомним, нардепам рекомендуют окончательно принять закон о народовластии.
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