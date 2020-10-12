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12 октября 2020, 14:04 7

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию - Геращенко

12 октября 2020, 14:04 7
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Его состояние значительно улучшилось
Его состояние значительно улучшилось
Фото: из открытых источников
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Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого сильно избили 8 сентября в Киеве, переводят из реанимации в отделение нейрохирургии.

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха, передает RegioNews.

Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", - написала Геращенко.

Она добавила, что посещать Балуха пока что нельзя, в том числе из-за карантина и опасность COVID, поскольку для него это очень опасно.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.

коронавирус карантин больницы лечение Владимир Балух
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