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07 октября 2020, 16:48 2

В День защитника Украины полиция будет патрулировать в усиленном режиме центр Киева

07 октября 2020, 16:48 2
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В этот день состоятся массовые акции, в том числе марш Украинской повстанческой армии
В этот день состоятся массовые акции, в том числе марш Украинской повстанческой армии
Фото: flickr
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14 октября в Киеве усилят контроль за правопорядком в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В частности, правоохранители будут проверять документы, проводить осмотр и ограничивать доступ на отдельные участки, где пройдут массовые акции

Мероприятия по случаю празднования Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и 78-й годовщины создания УПА пройдут 14 октября. Опираясь на опыт прошлого года, мы ожидаем участие в этих мероприятиях большого количества граждан. Кроме того, уже сегодня известно о намерении провести марш УПА-2020 в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Для предотвращения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут применять "превентивные полицейские механизмы".

Среди них проверка документов и досмотр вещей граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - рассказали в МВД.

Напомним, местные выборы 2020: Бюллетени будут охранять десятки тысяч полицейских , всего для обеспечения порядка на выборах планируется привлечь более 75 тысяч полицейских.

Киев полиция праздник порядок МВД Нацкорпус
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