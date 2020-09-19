Без права на залог: суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении на Балуха

Он полностью признал свою вину и отказался от адвоката

Он полностью признал свою вину и отказался от адвоката

Фото: из открытых источников

Днепровский районный суд столицы 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.

В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху", - сообщила она.

Максимец добавила, что подозреваемым является 32-летний житель Киевщины, безработный, он полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Кроме того, народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что медики хотят вывести Владимира Балуха с медикаментозного сна на следующей неделе.

От врачей В. Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.