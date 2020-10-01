Кравчук рассказал подробности скандального увольнения Фокина из ТКГ

Также он заверил, что о позиции Фокина не было известно до его назначения

Также он заверил, что о позиции Фокина не было известно до его назначения

Фото: EA daily

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не знала заранее о позиции бывшего заместителя главы делегации Витольда Фокина, а после скандальных заявлений он сам решил свою судьбу в ТКГ

Об этом рассказал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.uа.

В Частности, он оправдывает слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, "длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве". Также предполагает, что он мог сделать скандальное заявление на эмоциях. В то же время называет его "опытным и добросовестным" человеком.

По словам Кравчука, с Фокиным разговаривали.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-либо обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и уволил с должности главы делегации", — сказал Кравчук.

Также он заверил, что о позиции Фокина не было известно до его назначения.

"Знали или не знали, что такая позиция Витольда Павловича? Ну а кто ее мог знать, если он нигде не принимал участия в таких политических дебатах, вы его видели где-то на телешоу к этому? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли", — отметил Кравчук.

По его словам, вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Он не уверен, что это надо делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.

Напомним, на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.

Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.

30 cентября Зеленский уволил Фокина с ТКГ.