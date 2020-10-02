Лубкивский присутствовал на последнем заседании ТКГ, - Гармаш

На тот момент его не было утверждено в качестве спикера

На тот момент его не было утверждено в качестве спикера

Фото из открытых источников

Возможный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Маркиян Лубкивский присутствовал на заседании ТКГ 30 сентября.

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