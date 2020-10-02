Лубкивский присутствовал на последнем заседании ТКГ, - Гармаш
Возможный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Маркиян Лубкивский присутствовал на заседании ТКГ 30 сентября.
Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель ОРДО в делегации Украины, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".
"Думаю, не раскрою государственной тайны, если скажу, что на последний ТКГ он присутствовал", — сказал Гармаш.
При этом Гармаш отметил, что на тот момент Лубкивского не было утверждено в качестве спикера.
Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является дипломат Маркиян Лубкивский.
Впоследствии дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что получил от главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Офиса президента Украины предложение присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.