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02 октября 2020, 16:23 2

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа Гео Лероса - Мендель

02 октября 2020, 16:23 2
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По мнению Офиса президента, этим должны заниматься правоохранительные органы
По мнению Офиса президента, этим должны заниматься правоохранительные органы
Фото: Офис президента Украины
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По мнению ведомства, запись на обнародованных пленках - разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису Президента.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет RegioNews со ссылкой на "УП".

Юлия Мендель высказала мнение о том, что "пленками Тищенко" должны заниматься правоохранительные органы.

Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис Президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной", - отметила Мендель.

Напомним, сегодня нардеп Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким".

Офис президента Слуга народа следствие нардеп Гео Лерос Николай Тищенко Юлия Мендель
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