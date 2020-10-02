Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа Гео Лероса - Мендель

По мнению Офиса президента, этим должны заниматься правоохранительные органы

По мнению Офиса президента, этим должны заниматься правоохранительные органы

Фото: Офис президента Украины

По мнению ведомства, запись на обнародованных пленках - разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису Президента.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет RegioNews со ссылкой на "УП".

Юлия Мендель высказала мнение о том, что "пленками Тищенко" должны заниматься правоохранительные органы.

Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис Президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной", - отметила Мендель.

Напомним, сегодня нардеп Лерос обнародовал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим Комарницким".