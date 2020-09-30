Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

По мнению президента, он отступил от справедливой оценки оккупации Россией украинских территорий

По мнению президента, он отступил от справедливой оценки оккупации Россией украинских территорий

Фото: EA daily

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации в Трехсторонней контактной группе и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Для Президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо", - говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма и ОРДЛО.

Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - заявил президент.

Сообщается, что работа украинской делегации в ТКГ продолжится "на основании четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины".

В Зеленского также заявили о необходимости вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией.

Напомним, на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.

Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.