14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 12:48 5

Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ

30 сентября 2020, 12:48 5
Читайте також українською мовою
Речь идет о дипломате Маркияне Лубкивском
Речь идет о дипломате Маркияне Лубкивском
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Среди кандидатур на пост спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе - дипломат Маркиян Лубкивский.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", — сказал он.

При этом отвечая на уточняющий вопрос, займет ли эту должность Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры".

По словам нардепа, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей.

Украина война ТКГ спикер Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »