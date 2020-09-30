Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ

Речь идет о дипломате Маркияне Лубкивском

Речь идет о дипломате Маркияне Лубкивском

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Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе", — сказал он.

При этом отвечая на уточняющий вопрос, займет ли эту должность Маркиян Лубкивский, Качура сказал: "Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры".

По словам нардепа, кандидатура Лубкивского "может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей.