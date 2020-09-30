В ТКГ отреагировали на слова Фокина с "неприятным удивлением"

В делегации ожидают, что заявления Фокина получат надлежащую оценку

В делегации ожидают, что заявления Фокина получат надлежащую оценку

Фото: из открытых источников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отреагировала на заявления первого заместителя главы делегации Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и Крыма, сделанные в Верховной Раде.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление представителей украинской делегации в ТКГ, подписанном Леонидом Кравчуком, Алексеем Резниковым, Александром Мережко.

Заявления Фокина восприняли с "неприятным удивлением". Так, участники делегации отмечают, что Фокин имеет право на собственную позицию, "какой бы странной она не казалась".

Но мы вместе, как делегация Украины в переговорах в ТКГ, должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", - говорится в документе.

Также отмечается, что войну на территорию Украины "принесла Россия и ее граждане".

"Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате - Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории", - отмечают участники делегации.

В то же время отмечается, что во время работы в ТКГ Фокин не озвучил "никаких сомнительных заявлений".

"Ни разу в нашей работе как украинской делегации в Трехсторонней контактной группе мы не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей. Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, который выражает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", - добавили члены украинской делегации в ТКГ.

Напомним, на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.

Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.