Аваков считает, что Фокина нужно немедленно гнать из ТКГ

Министр внутренних дел заявил, что "махрового идиота нельзя прятать за старостью"

Министр внутренних дел заявил, что "махрового идиота нельзя прятать за старостью"

Глава украинского МВД Арсен Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По мнению Авакова, слова Фокина – это слова Путина, а не представителя Украины.

Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец", - написал министр.

Аваков констатировал, что заявления Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Потому, считает министр, Фокина нужно исключить из состава ТКГ.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - резюмировал Аваков.

Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших... Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.