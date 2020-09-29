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29 сентября 2020, 21:02 10

Аваков считает, что Фокина нужно немедленно гнать из ТКГ

29 сентября 2020, 21:02 10
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Глава украинского МВД Арсен Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По мнению Авакова, слова Фокина – это слова Путина, а не представителя Украины.

Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец", - написал министр.

Аваков констатировал, что заявления Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Потому, считает министр, Фокина нужно исключить из состава ТКГ.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - резюмировал Аваков.

Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших...

Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.

Донбасс война ТКГ Арсен Аваков Витольд Фокин
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