"Уже дана надлежащая оценка": У Зеленского отреагировали на скандальные заявления Фокина

В ОП заявили, что заявлениям Фокина уже оказана надлежащая оценка.

В ОП заявили, что заявлениям Фокина уже оказана надлежащая оценка.

Фото: Офис президента

В Офисе украинского президента неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин относительно ситуации на Донбассе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

У Зеленского заявили, что нельзя путать официальное с личным. В ОП напомнили, что именно с российского вторжения началась временная оккупация Крыма, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 сентября на заседании парламентского комитета Фокин повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны. Также он заявил, что не видел на Донбассе никаких признаков войны с Россией.

Глава МВД Арсен Аваков высказал свое мнение о заявлениях заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, о том, что на Донбассе нет войны.

Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отреагировала на заявления первого заместителя председателя делегации Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и Крыма, сделанные в Верховной Раде.