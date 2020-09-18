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18 сентября 2020, 21:40 6

Фокин согласился прийти на заседание комитета парламента

18 сентября 2020, 21:40 6
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Ранее он отказывался прийти в Верховную Раду для объяснения своих заявлений по Донбассу
Ранее он отказывался прийти в Верховную Раду для объяснения своих заявлений по Донбассу
Фото: Facebook
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Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин согласился прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета и депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, Фокина приглашали в парламент после скандальных заявлений об урегулировании ситуации в Донбассе.

Качура добавил, что заседание комитета с участием Фокина состоится 29 сентября в 15:00.

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

ОРДЛО заявление Верховная Рада комитет Витольд Фокин
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