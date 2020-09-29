Депутатам пригрозили штрафами за нарушение масочного режима

Часть народных избранников не носит маску в зале парламента

Часть народных избранников не носит маску в зале парламента

Фото: flickr

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук будет обращаться к министру внутренних дел по поводу наказания депутатов за несоблюдение масочного режима.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Уважаемые коллеги. Я обращаюсь к народным депутатам с большой просьбой - соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Я прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся возле вас", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что устал каждый раз напоминать об этом народным избранникам.

Я хочу обратиться к министру внутренних дел, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, касающихся соблюдения мер индивидуальной безопасности", - подытожил он.

Напомним, нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ.