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29 сентября 2020, 15:14 6

Депутатам пригрозили штрафами за нарушение масочного режима

29 сентября 2020, 15:14 6
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Часть народных избранников не носит маску в зале парламента
Часть народных избранников не носит маску в зале парламента
Фото: flickr
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук будет обращаться к министру внутренних дел по поводу наказания депутатов за несоблюдение масочного режима.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Уважаемые коллеги. Я обращаюсь к народным депутатам с большой просьбой - соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Я прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся возле вас", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что устал каждый раз напоминать об этом народным избранникам.

Я хочу обратиться к министру внутренних дел, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, касающихся соблюдения мер индивидуальной безопасности", - подытожил он.

Напомним, нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ.

Верховная Рада нарушение штраф маски депутаты
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